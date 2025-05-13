KurseKategorien
DRTS: Alpha Tau Medical Ltd

3.87 USD 0.07 (1.84%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DRTS hat sich für heute um 1.84% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.80 bis zu einem Hoch von 3.89 gehandelt.

Verfolgen Sie die Alpha Tau Medical Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
3.80 3.89
Jahresspanne
2.11 4.39
Vorheriger Schlusskurs
3.80
Eröffnung
3.83
Bid
3.87
Ask
4.17
Tief
3.80
Hoch
3.89
Volumen
13
Tagesänderung
1.84%
Monatsänderung
13.82%
6-Monatsänderung
52.36%
Jahresänderung
68.26%
