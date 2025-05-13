Währungen / DRTS
DRTS: Alpha Tau Medical Ltd
3.87 USD 0.07 (1.84%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DRTS hat sich für heute um 1.84% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.80 bis zu einem Hoch von 3.89 gehandelt.
Verfolgen Sie die Alpha Tau Medical Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
3.80 3.89
Jahresspanne
2.11 4.39
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.80
- Eröffnung
- 3.83
- Bid
- 3.87
- Ask
- 4.17
- Tief
- 3.80
- Hoch
- 3.89
- Volumen
- 13
- Tagesänderung
- 1.84%
- Monatsänderung
- 13.82%
- 6-Monatsänderung
- 52.36%
- Jahresänderung
- 68.26%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K