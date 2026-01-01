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DMXF: iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF

86.67 USD 0.52 (0.60%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс DMXF за сегодня изменился на -0.60%. При этом минимальная цена на торгах достигала 86.52, а максимальная — 86.94.

Следите за динамикой iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DMXF сегодня?

iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) сегодня оценивается на уровне 86.67. Инструмент торгуется в пределах 86.52 - 86.94, вчерашнее закрытие составило 87.19, а торговый объем достиг 63. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DMXF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF?

iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF в настоящее время оценивается в 86.67. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 18.97% и USD. Отслеживайте движения DMXF на графике в реальном времени.

Как купить акции DMXF?

Вы можете купить акции iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) по текущей цене 86.67. Ордера обычно размещаются около 86.67 или 86.97, тогда как 63 и -0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DMXF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DMXF?

Инвестирование в iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF предполагает учет годового диапазона 72.41 - 87.31 и текущей цены 86.67. Многие сравнивают 3.26% и 8.13% перед размещением ордеров на 86.67 или 86.97. Изучайте ежедневные изменения цены DMXF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF?

Самая высокая цена iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) за последний год составила 87.31. Акции заметно колебались в пределах 72.41 - 87.31, сравнение с 87.19 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF?

Самая низкая цена iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) за год составила 72.41. Сравнение с текущими 86.67 и 72.41 - 87.31 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DMXF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DMXF?

В прошлом iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 87.19 и 18.97% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
86.52 86.94
Годовой диапазон
72.41 87.31
Предыдущее закрытие
87.19
Open
86.74
Bid
86.67
Ask
86.97
Low
86.52
High
86.94
Объем
63
Дневное изменение
-0.60%
Месячное изменение
3.26%
6-месячное изменение
8.13%
Годовое изменение
18.97%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%