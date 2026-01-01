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DMXF: iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF

86.86 USD 0.19 (0.22%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日DMXF汇率已更改0.22%。当日，交易品种以低点86.60和高点87.16进行交易。

关注iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DMXF新闻

常见问题解答

DMXF股票今天的价格是多少？

iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF股票今天的定价为86.86。它在86.60 - 87.16范围内交易，昨天的收盘价为86.67，交易量达到38。DMXF的实时价格图表显示了这些更新。

iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF股票是否支付股息？

iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF目前的价值为86.86。股息政策取决于公司，而投资者也会关注19.23%和USD。实时查看图表以跟踪DMXF走势。

如何购买DMXF股票？

您可以以86.86的当前价格购买iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF股票。订单通常设置在86.86或87.16附近，而38和-0.03%显示市场活动。立即关注DMXF的实时图表更新。

如何投资DMXF股票？

投资iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF需要考虑年度范围72.41 - 87.31和当前价格86.86。许多人在以86.86或87.16下订单之前，会比较3.49%和。实时查看DMXF价格图表，了解每日变化。

iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF的最高价格是87.31。在72.41 - 87.31内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF的绩效。

iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF股票的最低价格是多少？

iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF（DMXF）的最低价格为72.41。将其与当前的86.86和72.41 - 87.31进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DMXF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DMXF股票是什么时候拆分的？

iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、86.67和19.23%中可见。

日范围
86.60 87.16
年范围
72.41 87.31
前一天收盘价
86.67
开盘价
86.89
卖价
86.86
买价
87.16
最低价
86.60
最高价
87.16
交易量
38
日变化
0.22%
月变化
3.49%
6个月变化
8.37%
年变化
19.23%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%