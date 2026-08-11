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DMII: Drugs Made In America Acquisition II Corp

10.12 USD 0.01 (0.10%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс DMII за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.12, а максимальная — 10.12.

Следите за динамикой Drugs Made In America Acquisition II Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DMII сегодня?

Drugs Made In America Acquisition II Corp (DMII) сегодня оценивается на уровне 10.12. Инструмент торгуется в пределах 10.12 - 10.12, вчерашнее закрытие составило 10.11, а торговый объем достиг 13. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DMII в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Drugs Made In America Acquisition II Corp?

Drugs Made In America Acquisition II Corp в настоящее время оценивается в 10.12. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.53% и USD. Отслеживайте движения DMII на графике в реальном времени.

Как купить акции DMII?

Вы можете купить акции Drugs Made In America Acquisition II Corp (DMII) по текущей цене 10.12. Ордера обычно размещаются около 10.12 или 10.42, тогда как 13 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DMII на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DMII?

Инвестирование в Drugs Made In America Acquisition II Corp предполагает учет годового диапазона 9.87 - 10.20 и текущей цены 10.12. Многие сравнивают 0.10% и 1.40% перед размещением ордеров на 10.12 или 10.42. Изучайте ежедневные изменения цены DMII на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Drugs Made In America Acquisition II Corp?

Самая высокая цена Drugs Made In America Acquisition II Corp (DMII) за последний год составила 10.20. Акции заметно колебались в пределах 9.87 - 10.20, сравнение с 10.11 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Drugs Made In America Acquisition II Corp на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Drugs Made In America Acquisition II Corp?

Самая низкая цена Drugs Made In America Acquisition II Corp (DMII) за год составила 9.87. Сравнение с текущими 10.12 и 9.87 - 10.20 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DMII во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DMII?

В прошлом Drugs Made In America Acquisition II Corp проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.11 и 2.53% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.12 10.12
Годовой диапазон
9.87 10.20
Предыдущее закрытие
10.11
Open
10.12
Bid
10.12
Ask
10.42
Low
10.12
High
10.12
Объем
13
Дневное изменение
0.10%
Месячное изменение
0.10%
6-месячное изменение
1.40%
Годовое изменение
2.53%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%