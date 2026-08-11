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DMAY: FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May

47.99 USD 0.04 (0.08%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс DMAY за сегодня изменился на 0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 47.99, а максимальная — 48.02.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DMAY сегодня?

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) сегодня оценивается на уровне 47.99. Инструмент торгуется в пределах 47.99 - 48.02, вчерашнее закрытие составило 47.95, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DMAY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May?

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May в настоящее время оценивается в 47.99. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.12% и USD. Отслеживайте движения DMAY на графике в реальном времени.

Как купить акции DMAY?

Вы можете купить акции FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) по текущей цене 47.99. Ордера обычно размещаются около 47.99 или 48.29, тогда как 6 и -0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DMAY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DMAY?

Инвестирование в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May предполагает учет годового диапазона 43.50 - 48.02 и текущей цены 47.99. Многие сравнивают 1.01% и 5.57% перед размещением ордеров на 47.99 или 48.29. Изучайте ежедневные изменения цены DMAY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May?

Самая высокая цена FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) за последний год составила 48.02. Акции заметно колебались в пределах 43.50 - 48.02, сравнение с 47.95 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May?

Самая низкая цена FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) за год составила 43.50. Сравнение с текущими 47.99 и 43.50 - 48.02 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DMAY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DMAY?

В прошлом FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 47.95 и 10.12% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
47.99 48.02
Годовой диапазон
43.50 48.02
Предыдущее закрытие
47.95
Open
48.01
Bid
47.99
Ask
48.29
Low
47.99
High
48.02
Объем
6
Дневное изменение
0.08%
Месячное изменение
1.01%
6-месячное изменение
5.57%
Годовое изменение
10.12%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%