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DMAY: FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May
Курс DMAY за сегодня изменился на 0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 47.99, а максимальная — 48.02.
Следите за динамикой FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DMAY сегодня?
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) сегодня оценивается на уровне 47.99. Инструмент торгуется в пределах 47.99 - 48.02, вчерашнее закрытие составило 47.95, а торговый объем достиг 6. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DMAY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May?
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May в настоящее время оценивается в 47.99. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.12% и USD. Отслеживайте движения DMAY на графике в реальном времени.
Как купить акции DMAY?
Вы можете купить акции FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) по текущей цене 47.99. Ордера обычно размещаются около 47.99 или 48.29, тогда как 6 и -0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DMAY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DMAY?
Инвестирование в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May предполагает учет годового диапазона 43.50 - 48.02 и текущей цены 47.99. Многие сравнивают 1.01% и 5.57% перед размещением ордеров на 47.99 или 48.29. Изучайте ежедневные изменения цены DMAY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May?
Самая высокая цена FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) за последний год составила 48.02. Акции заметно колебались в пределах 43.50 - 48.02, сравнение с 47.95 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May?
Самая низкая цена FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) за год составила 43.50. Сравнение с текущими 47.99 и 43.50 - 48.02 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DMAY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DMAY?
В прошлом FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 47.95 и 10.12% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 47.95
- Open
- 48.01
- Bid
- 47.99
- Ask
- 48.29
- Low
- 47.99
- High
- 48.02
- Объем
- 6
- Дневное изменение
- 0.08%
- Месячное изменение
- 1.01%
- 6-месячное изменение
- 5.57%
- Годовое изменение
- 10.12%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%