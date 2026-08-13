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DMAY: FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May

47.89 USD 0.10 (0.21%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日DMAY汇率已更改-0.21%。当日，交易品种以低点47.89和高点47.98进行交易。

关注FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

DMAY股票今天的价格是多少？

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May股票今天的定价为47.89。它在47.89 - 47.98范围内交易，昨天的收盘价为47.99，交易量达到4。DMAY的实时价格图表显示了这些更新。

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May股票是否支付股息？

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May目前的价值为47.89。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.89%和USD。实时查看图表以跟踪DMAY走势。

如何购买DMAY股票？

您可以以47.89的当前价格购买FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May股票。订单通常设置在47.89或48.19附近，而4和-0.17%显示市场活动。立即关注DMAY的实时图表更新。

如何投资DMAY股票？

投资FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May需要考虑年度范围43.50 - 48.02和当前价格47.89。许多人在以47.89或48.19下订单之前，会比较0.80%和。实时查看DMAY价格图表，了解每日变化。

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May的最高价格是48.02。在43.50 - 48.02内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May的绩效。

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May股票的最低价格是多少？

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May（DMAY）的最低价格为43.50。将其与当前的47.89和43.50 - 48.02进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DMAY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DMAY股票是什么时候拆分的？

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、47.99和9.89%中可见。

日范围
47.89 47.98
年范围
43.50 48.02
前一天收盘价
47.99
开盘价
47.97
卖价
47.89
买价
48.19
最低价
47.89
最高价
47.98
交易量
4
日变化
-0.21%
月变化
0.80%
6个月变化
5.35%
年变化
9.89%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%