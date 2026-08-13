DMAY: FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May
今日DMAY汇率已更改-0.21%。当日，交易品种以低点47.89和高点47.98进行交易。
关注FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
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- D1
- W1
- MN
常见问题解答
DMAY股票今天的价格是多少？
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May股票今天的定价为47.89。它在47.89 - 47.98范围内交易，昨天的收盘价为47.99，交易量达到4。DMAY的实时价格图表显示了这些更新。
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May股票是否支付股息？
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May目前的价值为47.89。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.89%和USD。实时查看图表以跟踪DMAY走势。
如何购买DMAY股票？
您可以以47.89的当前价格购买FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May股票。订单通常设置在47.89或48.19附近，而4和-0.17%显示市场活动。立即关注DMAY的实时图表更新。
如何投资DMAY股票？
投资FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May需要考虑年度范围43.50 - 48.02和当前价格47.89。许多人在以47.89或48.19下订单之前，会比较0.80%和。实时查看DMAY价格图表，了解每日变化。
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May股票的最高价格是多少？
在过去一年中，FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May的最高价格是48.02。在43.50 - 48.02内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May的绩效。
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May股票的最低价格是多少？
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May（DMAY）的最低价格为43.50。将其与当前的47.89和43.50 - 48.02进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DMAY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DMAY股票是什么时候拆分的？
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、47.99和9.89%中可见。
- 前一天收盘价
- 47.99
- 开盘价
- 47.97
- 卖价
- 47.89
- 买价
- 48.19
- 最低价
- 47.89
- 最高价
- 47.98
- 交易量
- 4
- 日变化
- -0.21%
- 月变化
- 0.80%
- 6个月变化
- 5.35%
- 年变化
- 9.89%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%