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DDTJ: Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - January
Курс DDTJ за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.48, а максимальная — 20.49.
Следите за динамикой Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - January. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DDTJ сегодня?
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - January (DDTJ) сегодня оценивается на уровне 20.49. Инструмент торгуется в пределах 20.48 - 20.49, вчерашнее закрытие составило 20.47, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DDTJ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - January?
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - January в настоящее время оценивается в 20.49. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.56% и USD. Отслеживайте движения DDTJ на графике в реальном времени.
Как купить акции DDTJ?
Вы можете купить акции Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - January (DDTJ) по текущей цене 20.49. Ордера обычно размещаются около 20.49 или 20.79, тогда как 2 и 0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DDTJ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DDTJ?
Инвестирование в Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - January предполагает учет годового диапазона 18.22 - 20.49 и текущей цены 20.49. Многие сравнивают 1.09% и 7.45% перед размещением ордеров на 20.49 или 20.79. Изучайте ежедневные изменения цены DDTJ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - January?
Самая высокая цена Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - January (DDTJ) за последний год составила 20.49. Акции заметно колебались в пределах 18.22 - 20.49, сравнение с 20.47 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - January на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - January?
Самая низкая цена Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - January (DDTJ) за год составила 18.22. Сравнение с текущими 20.49 и 18.22 - 20.49 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DDTJ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DDTJ?
В прошлом Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - January проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.47 и 7.56% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 20.47
- Open
- 20.48
- Bid
- 20.49
- Ask
- 20.79
- Low
- 20.48
- High
- 20.49
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 0.10%
- Месячное изменение
- 1.09%
- 6-месячное изменение
- 7.45%
- Годовое изменение
- 7.56%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%