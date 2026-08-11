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DDTJ: Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - January

20.49 USD 0.02 (0.10%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс DDTJ за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.48, а максимальная — 20.49.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DDTJ сегодня?

Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - January (DDTJ) сегодня оценивается на уровне 20.49. Инструмент торгуется в пределах 20.48 - 20.49, вчерашнее закрытие составило 20.47, а торговый объем достиг 2. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DDTJ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - January?

Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - January в настоящее время оценивается в 20.49. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.56% и USD. Отслеживайте движения DDTJ на графике в реальном времени.

Как купить акции DDTJ?

Вы можете купить акции Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - January (DDTJ) по текущей цене 20.49. Ордера обычно размещаются около 20.49 или 20.79, тогда как 2 и 0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DDTJ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DDTJ?

Инвестирование в Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - January предполагает учет годового диапазона 18.22 - 20.49 и текущей цены 20.49. Многие сравнивают 1.09% и 7.45% перед размещением ордеров на 20.49 или 20.79. Изучайте ежедневные изменения цены DDTJ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - January?

Самая высокая цена Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - January (DDTJ) за последний год составила 20.49. Акции заметно колебались в пределах 18.22 - 20.49, сравнение с 20.47 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - January на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - January?

Самая низкая цена Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - January (DDTJ) за год составила 18.22. Сравнение с текущими 20.49 и 18.22 - 20.49 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DDTJ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DDTJ?

В прошлом Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - January проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.47 и 7.56% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
20.48 20.49
Годовой диапазон
18.22 20.49
Предыдущее закрытие
20.47
Open
20.48
Bid
20.49
Ask
20.79
Low
20.48
High
20.49
Объем
2
Дневное изменение
0.10%
Месячное изменение
1.09%
6-месячное изменение
7.45%
Годовое изменение
7.56%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%