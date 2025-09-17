КотировкиРазделы
DDT: Dillard's Capital Trust I

26.41 USD 0.26 (0.99%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DDT за сегодня изменился на 0.99%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.19, а максимальная — 26.41.

Следите за динамикой Dillard's Capital Trust I. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
26.19 26.41
Годовой диапазон
24.80 26.55
Предыдущее закрытие
26.15
Open
26.19
Bid
26.41
Ask
26.71
Low
26.19
High
26.41
Объем
15
Дневное изменение
0.99%
Месячное изменение
2.13%
6-месячное изменение
2.64%
Годовое изменение
1.46%
