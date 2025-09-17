Валюты / DDT
DDT: Dillard's Capital Trust I
26.41 USD 0.26 (0.99%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DDT за сегодня изменился на 0.99%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.19, а максимальная — 26.41.
Следите за динамикой Dillard's Capital Trust I. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
26.19 26.41
Годовой диапазон
24.80 26.55
- Предыдущее закрытие
- 26.15
- Open
- 26.19
- Bid
- 26.41
- Ask
- 26.71
- Low
- 26.19
- High
- 26.41
- Объем
- 15
- Дневное изменение
- 0.99%
- Месячное изменение
- 2.13%
- 6-месячное изменение
- 2.64%
- Годовое изменение
- 1.46%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.