DDT: Dillard's Capital Trust I
26.08 USD 0.03 (0.11%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio DDT ha avuto una variazione del -0.11% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.94 e ad un massimo di 26.11.
Segui le dinamiche di Dillard's Capital Trust I. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
25.94 26.11
Intervallo Annuale
24.80 26.55
- Chiusura Precedente
- 26.11
- Apertura
- 26.03
- Bid
- 26.08
- Ask
- 26.38
- Minimo
- 25.94
- Massimo
- 26.11
- Volume
- 32
- Variazione giornaliera
- -0.11%
- Variazione Mensile
- 0.85%
- Variazione Semestrale
- 1.36%
- Variazione Annuale
- 0.19%
20 settembre, sabato