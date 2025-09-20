QuotazioniSezioni
DDT: Dillard's Capital Trust I

26.08 USD 0.03 (0.11%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DDT ha avuto una variazione del -0.11% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.94 e ad un massimo di 26.11.

Segui le dinamiche di Dillard's Capital Trust I. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
25.94 26.11
Intervallo Annuale
24.80 26.55
Chiusura Precedente
26.11
Apertura
26.03
Bid
26.08
Ask
26.38
Minimo
25.94
Massimo
26.11
Volume
32
Variazione giornaliera
-0.11%
Variazione Mensile
0.85%
Variazione Semestrale
1.36%
Variazione Annuale
0.19%
20 settembre, sabato