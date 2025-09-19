Währungen / DDT
DDT: Dillard's Capital Trust I
26.11 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DDT hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.03 bis zu einem Hoch von 26.11 gehandelt.
Verfolgen Sie die Dillard's Capital Trust I-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
26.03 26.11
Jahresspanne
24.80 26.55
- Vorheriger Schlusskurs
- 26.11
- Eröffnung
- 26.03
- Bid
- 26.11
- Ask
- 26.41
- Tief
- 26.03
- Hoch
- 26.11
- Volumen
- 3
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 0.97%
- 6-Monatsänderung
- 1.48%
- Jahresänderung
- 0.31%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K