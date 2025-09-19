KurseKategorien
Währungen / DDT
Zurück zum Aktien

DDT: Dillard's Capital Trust I

26.11 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DDT hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.03 bis zu einem Hoch von 26.11 gehandelt.

Verfolgen Sie die Dillard's Capital Trust I-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
26.03 26.11
Jahresspanne
24.80 26.55
Vorheriger Schlusskurs
26.11
Eröffnung
26.03
Bid
26.11
Ask
26.41
Tief
26.03
Hoch
26.11
Volumen
3
Tagesänderung
0.00%
Monatsänderung
0.97%
6-Monatsänderung
1.48%
Jahresänderung
0.31%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K