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DDSQ: Innovator Equity Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly
Курс DDSQ за сегодня изменился на 0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.38, а максимальная — 21.46.
Следите за динамикой Innovator Equity Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DDSQ сегодня?
Innovator Equity Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly (DDSQ) сегодня оценивается на уровне 21.39. Инструмент торгуется в пределах 21.38 - 21.46, вчерашнее закрытие составило 21.38, а торговый объем достиг 17. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DDSQ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator Equity Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly?
Innovator Equity Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly в настоящее время оценивается в 21.39. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.58% и USD. Отслеживайте движения DDSQ на графике в реальном времени.
Как купить акции DDSQ?
Вы можете купить акции Innovator Equity Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly (DDSQ) по текущей цене 21.39. Ордера обычно размещаются около 21.39 или 21.69, тогда как 17 и -0.14% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DDSQ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DDSQ?
Инвестирование в Innovator Equity Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly предполагает учет годового диапазона 18.60 - 21.46 и текущей цены 21.39. Многие сравнивают 0.56% и 10.83% перед размещением ордеров на 21.39 или 21.69. Изучайте ежедневные изменения цены DDSQ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator Equity Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly?
Самая высокая цена Innovator Equity Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly (DDSQ) за последний год составила 21.46. Акции заметно колебались в пределах 18.60 - 21.46, сравнение с 21.38 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator Equity Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator Equity Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly?
Самая низкая цена Innovator Equity Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly (DDSQ) за год составила 18.60. Сравнение с текущими 21.39 и 18.60 - 21.46 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DDSQ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DDSQ?
В прошлом Innovator Equity Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.38 и 11.58% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 21.38
- Open
- 21.42
- Bid
- 21.39
- Ask
- 21.69
- Low
- 21.38
- High
- 21.46
- Объем
- 17
- Дневное изменение
- 0.05%
- Месячное изменение
- 0.56%
- 6-месячное изменение
- 10.83%
- Годовое изменение
- 11.58%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%