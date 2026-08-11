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DDSQ: Innovator Equity Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly

21.39 USD 0.01 (0.05%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс DDSQ за сегодня изменился на 0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.38, а максимальная — 21.46.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DDSQ сегодня?

Innovator Equity Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly (DDSQ) сегодня оценивается на уровне 21.39. Инструмент торгуется в пределах 21.38 - 21.46, вчерашнее закрытие составило 21.38, а торговый объем достиг 17. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DDSQ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator Equity Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly?

Innovator Equity Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly в настоящее время оценивается в 21.39. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.58% и USD. Отслеживайте движения DDSQ на графике в реальном времени.

Как купить акции DDSQ?

Вы можете купить акции Innovator Equity Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly (DDSQ) по текущей цене 21.39. Ордера обычно размещаются около 21.39 или 21.69, тогда как 17 и -0.14% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DDSQ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DDSQ?

Инвестирование в Innovator Equity Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly предполагает учет годового диапазона 18.60 - 21.46 и текущей цены 21.39. Многие сравнивают 0.56% и 10.83% перед размещением ордеров на 21.39 или 21.69. Изучайте ежедневные изменения цены DDSQ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator Equity Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly?

Самая высокая цена Innovator Equity Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly (DDSQ) за последний год составила 21.46. Акции заметно колебались в пределах 18.60 - 21.46, сравнение с 21.38 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator Equity Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator Equity Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly?

Самая низкая цена Innovator Equity Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly (DDSQ) за год составила 18.60. Сравнение с текущими 21.39 и 18.60 - 21.46 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DDSQ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DDSQ?

В прошлом Innovator Equity Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.38 и 11.58% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
21.38 21.46
Годовой диапазон
18.60 21.46
Предыдущее закрытие
21.38
Open
21.42
Bid
21.39
Ask
21.69
Low
21.38
High
21.46
Объем
17
Дневное изменение
0.05%
Месячное изменение
0.56%
6-месячное изменение
10.83%
Годовое изменение
11.58%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%