Курс DDSQ за сегодня изменился на 0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.38, а максимальная — 21.46.

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