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DDFS: Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September

22.18 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс DDFS за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.18, а максимальная — 22.18.

Следите за динамикой Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DDFS сегодня?

Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September (DDFS) сегодня оценивается на уровне 22.18. Инструмент торгуется в пределах 22.18 - 22.18, вчерашнее закрытие составило 22.18, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DDFS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September?

Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September в настоящее время оценивается в 22.18. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.35% и USD. Отслеживайте движения DDFS на графике в реальном времени.

Как купить акции DDFS?

Вы можете купить акции Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September (DDFS) по текущей цене 22.18. Ордера обычно размещаются около 22.18 или 22.48, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DDFS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DDFS?

Инвестирование в Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September предполагает учет годового диапазона 20.39 - 22.18 и текущей цены 22.18. Многие сравнивают 0.14% и 4.13% перед размещением ордеров на 22.18 или 22.48. Изучайте ежедневные изменения цены DDFS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September?

Самая высокая цена Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September (DDFS) за последний год составила 22.18. Акции заметно колебались в пределах 20.39 - 22.18, сравнение с 22.18 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September?

Самая низкая цена Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September (DDFS) за год составила 20.39. Сравнение с текущими 22.18 и 20.39 - 22.18 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DDFS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DDFS?

В прошлом Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.18 и 8.35% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
22.18 22.18
Годовой диапазон
20.39 22.18
Предыдущее закрытие
22.18
Open
22.18
Bid
22.18
Ask
22.48
Low
22.18
High
22.18
Объем
1
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
0.14%
6-месячное изменение
4.13%
Годовое изменение
8.35%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%