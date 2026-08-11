- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
DDFS: Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September
Курс DDFS за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.18, а максимальная — 22.18.
Следите за динамикой Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DDFS сегодня?
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September (DDFS) сегодня оценивается на уровне 22.18. Инструмент торгуется в пределах 22.18 - 22.18, вчерашнее закрытие составило 22.18, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DDFS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September?
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September в настоящее время оценивается в 22.18. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.35% и USD. Отслеживайте движения DDFS на графике в реальном времени.
Как купить акции DDFS?
Вы можете купить акции Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September (DDFS) по текущей цене 22.18. Ордера обычно размещаются около 22.18 или 22.48, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DDFS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DDFS?
Инвестирование в Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September предполагает учет годового диапазона 20.39 - 22.18 и текущей цены 22.18. Многие сравнивают 0.14% и 4.13% перед размещением ордеров на 22.18 или 22.48. Изучайте ежедневные изменения цены DDFS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September?
Самая высокая цена Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September (DDFS) за последний год составила 22.18. Акции заметно колебались в пределах 20.39 - 22.18, сравнение с 22.18 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September?
Самая низкая цена Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September (DDFS) за год составила 20.39. Сравнение с текущими 22.18 и 20.39 - 22.18 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DDFS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DDFS?
В прошлом Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.18 и 8.35% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 22.18
- Open
- 22.18
- Bid
- 22.18
- Ask
- 22.48
- Low
- 22.18
- High
- 22.18
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 0.14%
- 6-месячное изменение
- 4.13%
- Годовое изменение
- 8.35%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%