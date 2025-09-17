Валюты / DCOMP
DCOMP: Dime Community Bancshares Inc - Fixed-Rate Non-Cumulative Perpe
20.15 USD 0.05 (0.25%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DCOMP за сегодня изменился на -0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.15, а максимальная — 20.32.
Следите за динамикой Dime Community Bancshares Inc - Fixed-Rate Non-Cumulative Perpe. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
20.15 20.32
Годовой диапазон
17.05 20.75
- Предыдущее закрытие
- 20.20
- Open
- 20.31
- Bid
- 20.15
- Ask
- 20.45
- Low
- 20.15
- High
- 20.32
- Объем
- 19
- Дневное изменение
- -0.25%
- Месячное изменение
- 5.44%
- 6-месячное изменение
- 3.87%
- Годовое изменение
- -2.84%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.