DCOMP: Dime Community Bancshares Inc - Fixed-Rate Non-Cumulative Perpe

20.20 USD 0.01 (0.05%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DCOMP hat sich für heute um -0.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.00 bis zu einem Hoch von 20.31 gehandelt.

Verfolgen Sie die Dime Community Bancshares Inc - Fixed-Rate Non-Cumulative Perpe-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
20.00 20.31
Jahresspanne
17.05 20.75
Vorheriger Schlusskurs
20.21
Eröffnung
20.31
Bid
20.20
Ask
20.50
Tief
20.00
Hoch
20.31
Volumen
7
Tagesänderung
-0.05%
Monatsänderung
5.70%
6-Monatsänderung
4.12%
Jahresänderung
-2.60%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K