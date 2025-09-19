Währungen / DCOMP
DCOMP: Dime Community Bancshares Inc - Fixed-Rate Non-Cumulative Perpe
20.20 USD 0.01 (0.05%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DCOMP hat sich für heute um -0.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.00 bis zu einem Hoch von 20.31 gehandelt.
Verfolgen Sie die Dime Community Bancshares Inc - Fixed-Rate Non-Cumulative Perpe-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
20.00 20.31
Jahresspanne
17.05 20.75
- Vorheriger Schlusskurs
- 20.21
- Eröffnung
- 20.31
- Bid
- 20.20
- Ask
- 20.50
- Tief
- 20.00
- Hoch
- 20.31
- Volumen
- 7
- Tagesänderung
- -0.05%
- Monatsänderung
- 5.70%
- 6-Monatsänderung
- 4.12%
- Jahresänderung
- -2.60%
