Valute / DCOMP
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
DCOMP: Dime Community Bancshares Inc - Fixed-Rate Non-Cumulative Perpe
20.00 USD 0.20 (0.99%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio DCOMP ha avuto una variazione del -0.99% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.78 e ad un massimo di 20.23.
Segui le dinamiche di Dime Community Bancshares Inc - Fixed-Rate Non-Cumulative Perpe. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
19.78 20.23
Intervallo Annuale
17.05 20.75
- Chiusura Precedente
- 20.20
- Apertura
- 20.05
- Bid
- 20.00
- Ask
- 20.30
- Minimo
- 19.78
- Massimo
- 20.23
- Volume
- 11
- Variazione giornaliera
- -0.99%
- Variazione Mensile
- 4.66%
- Variazione Semestrale
- 3.09%
- Variazione Annuale
- -3.57%
20 settembre, sabato