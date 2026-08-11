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DBCA: D. Boral Acquisition I Corp.

10.00 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс DBCA за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.00, а максимальная — 10.03.

Следите за динамикой D. Boral Acquisition I Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DBCA сегодня?

D. Boral Acquisition I Corp. (DBCA) сегодня оценивается на уровне 10.00. Инструмент торгуется в пределах 10.00 - 10.03, вчерашнее закрытие составило 10.00, а торговый объем достиг 87. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DBCA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям D. Boral Acquisition I Corp.?

D. Boral Acquisition I Corp. в настоящее время оценивается в 10.00. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.70% и USD. Отслеживайте движения DBCA на графике в реальном времени.

Как купить акции DBCA?

Вы можете купить акции D. Boral Acquisition I Corp. (DBCA) по текущей цене 10.00. Ордера обычно размещаются около 10.00 или 10.30, тогда как 87 и -0.30% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DBCA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DBCA?

Инвестирование в D. Boral Acquisition I Corp. предполагает учет годового диапазона 9.83 - 10.07 и текущей цены 10.00. Многие сравнивают 0.10% и 1.63% перед размещением ордеров на 10.00 или 10.30. Изучайте ежедневные изменения цены DBCA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции D. Boral Acquisition I Corp.?

Самая высокая цена D. Boral Acquisition I Corp. (DBCA) за последний год составила 10.07. Акции заметно колебались в пределах 9.83 - 10.07, сравнение с 10.00 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику D. Boral Acquisition I Corp. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции D. Boral Acquisition I Corp.?

Самая низкая цена D. Boral Acquisition I Corp. (DBCA) за год составила 9.83. Сравнение с текущими 10.00 и 9.83 - 10.07 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DBCA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DBCA?

В прошлом D. Boral Acquisition I Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.00 и 0.70% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.00 10.03
Годовой диапазон
9.83 10.07
Предыдущее закрытие
10.00
Open
10.03
Bid
10.00
Ask
10.30
Low
10.00
High
10.03
Объем
87
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
0.10%
6-месячное изменение
1.63%
Годовое изменение
0.70%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%