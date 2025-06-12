Валюты / CVU
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CVU: CPI Aerostructures Inc
2.53 USD 0.06 (2.43%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CVU за сегодня изменился на 2.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.49, а максимальная — 2.56.
Следите за динамикой CPI Aerostructures Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CVU
Дневной диапазон
2.49 2.56
Годовой диапазон
2.35 5.86
- Предыдущее закрытие
- 2.47
- Open
- 2.49
- Bid
- 2.53
- Ask
- 2.83
- Low
- 2.49
- High
- 2.56
- Объем
- 23
- Дневное изменение
- 2.43%
- Месячное изменение
- 0.80%
- 6-месячное изменение
- -27.71%
- Годовое изменение
- -26.88%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.