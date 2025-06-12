Valute / CVU
CVU: CPI Aerostructures Inc
2.57 USD 0.03 (1.18%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CVU ha avuto una variazione del 1.18% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.52 e ad un massimo di 2.60.
Segui le dinamiche di CPI Aerostructures Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
2.52 2.60
Intervallo Annuale
2.35 5.86
- Chiusura Precedente
- 2.54
- Apertura
- 2.57
- Bid
- 2.57
- Ask
- 2.87
- Minimo
- 2.52
- Massimo
- 2.60
- Volume
- 16
- Variazione giornaliera
- 1.18%
- Variazione Mensile
- 2.39%
- Variazione Semestrale
- -26.57%
- Variazione Annuale
- -25.72%
