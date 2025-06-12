Währungen / CVU
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CVU: CPI Aerostructures Inc
2.55 USD 0.01 (0.39%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CVU hat sich für heute um 0.39% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.55 bis zu einem Hoch von 2.60 gehandelt.
Verfolgen Sie die CPI Aerostructures Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CVU News
Tagesspanne
2.55 2.60
Jahresspanne
2.35 5.86
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.54
- Eröffnung
- 2.57
- Bid
- 2.55
- Ask
- 2.85
- Tief
- 2.55
- Hoch
- 2.60
- Volumen
- 7
- Tagesänderung
- 0.39%
- Monatsänderung
- 1.59%
- 6-Monatsänderung
- -27.14%
- Jahresänderung
- -26.30%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K