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CSSD: Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF

25.17 USD 0.01 (0.04%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс CSSD за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.16, а максимальная — 25.17.

Следите за динамикой Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CSSD сегодня?

Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF (CSSD) сегодня оценивается на уровне 25.17. Инструмент торгуется в пределах 25.16 - 25.17, вчерашнее закрытие составило 25.16, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CSSD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF?

Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF в настоящее время оценивается в 25.17. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.36% и USD. Отслеживайте движения CSSD на графике в реальном времени.

Как купить акции CSSD?

Вы можете купить акции Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF (CSSD) по текущей цене 25.17. Ордера обычно размещаются около 25.17 или 25.47, тогда как 8 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CSSD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CSSD?

Инвестирование в Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF предполагает учет годового диапазона 24.69 - 25.84 и текущей цены 25.17. Многие сравнивают 0.24% и -0.38% перед размещением ордеров на 25.17 или 25.47. Изучайте ежедневные изменения цены CSSD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF?

Самая высокая цена Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF (CSSD) за последний год составила 25.84. Акции заметно колебались в пределах 24.69 - 25.84, сравнение с 25.16 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF?

Самая низкая цена Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF (CSSD) за год составила 24.69. Сравнение с текущими 25.17 и 24.69 - 25.84 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CSSD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CSSD?

В прошлом Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.16 и 0.36% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.16 25.17
Годовой диапазон
24.69 25.84
Предыдущее закрытие
25.16
Open
25.17
Bid
25.17
Ask
25.47
Low
25.16
High
25.17
Объем
8
Дневное изменение
0.04%
Месячное изменение
0.24%
6-месячное изменение
-0.38%
Годовое изменение
0.36%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%