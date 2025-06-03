Валюты / CREV
CREV: Carbon Revolution Public Limited Company
4.14 USD 0.04 (0.96%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CREV за сегодня изменился на -0.96%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.92, а максимальная — 4.28.
Следите за динамикой Carbon Revolution Public Limited Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
3.92 4.28
Годовой диапазон
2.00 12.75
- Предыдущее закрытие
- 4.18
- Open
- 3.92
- Bid
- 4.14
- Ask
- 4.44
- Low
- 3.92
- High
- 4.28
- Объем
- 61
- Дневное изменение
- -0.96%
- Месячное изменение
- -2.59%
- 6-месячное изменение
- 38.93%
- Годовое изменение
- -9.21%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.