CREV: Carbon Revolution Public Limited Company

4.05 USD 0.11 (2.64%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CREV ha avuto una variazione del -2.64% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.00 e ad un massimo di 4.26.

Segui le dinamiche di Carbon Revolution Public Limited Company. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
4.00 4.26
Intervallo Annuale
2.00 12.75
Chiusura Precedente
4.16
Apertura
4.19
Bid
4.05
Ask
4.35
Minimo
4.00
Massimo
4.26
Volume
27
Variazione giornaliera
-2.64%
Variazione Mensile
-4.71%
Variazione Semestrale
35.91%
Variazione Annuale
-11.18%
