CREV: Carbon Revolution Public Limited Company
4.10 USD 0.06 (1.44%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CREV hat sich für heute um -1.44% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.10 bis zu einem Hoch von 4.26 gehandelt.
Verfolgen Sie die Carbon Revolution Public Limited Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
4.10 4.26
Jahresspanne
2.00 12.75
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.16
- Eröffnung
- 4.19
- Bid
- 4.10
- Ask
- 4.40
- Tief
- 4.10
- Hoch
- 4.26
- Volumen
- 17
- Tagesänderung
- -1.44%
- Monatsänderung
- -3.53%
- 6-Monatsänderung
- 37.58%
- Jahresänderung
- -10.09%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K