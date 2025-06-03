KurseKategorien
Währungen / CREV
Zurück zum Aktien

CREV: Carbon Revolution Public Limited Company

4.10 USD 0.06 (1.44%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CREV hat sich für heute um -1.44% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.10 bis zu einem Hoch von 4.26 gehandelt.

Verfolgen Sie die Carbon Revolution Public Limited Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CREV News

Tagesspanne
4.10 4.26
Jahresspanne
2.00 12.75
Vorheriger Schlusskurs
4.16
Eröffnung
4.19
Bid
4.10
Ask
4.40
Tief
4.10
Hoch
4.26
Volumen
17
Tagesänderung
-1.44%
Monatsänderung
-3.53%
6-Monatsänderung
37.58%
Jahresänderung
-10.09%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K