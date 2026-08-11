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COZX: Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long CORZ Daily ETF

11.48 USD 1.57 (12.03%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс COZX за сегодня изменился на -12.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.30, а максимальная — 12.27.

Следите за динамикой Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long CORZ Daily ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций COZX сегодня?

Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long CORZ Daily ETF (COZX) сегодня оценивается на уровне 11.48. Инструмент торгуется в пределах 11.30 - 12.27, вчерашнее закрытие составило 13.05, а торговый объем достиг 14. Всю динамику можно отследить на ценовом графике COZX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long CORZ Daily ETF?

Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long CORZ Daily ETF в настоящее время оценивается в 11.48. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -56.47% и USD. Отслеживайте движения COZX на графике в реальном времени.

Как купить акции COZX?

Вы можете купить акции Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long CORZ Daily ETF (COZX) по текущей цене 11.48. Ордера обычно размещаются около 11.48 или 11.78, тогда как 14 и -6.44% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения COZX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции COZX?

Инвестирование в Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long CORZ Daily ETF предполагает учет годового диапазона 7.20 - 32.57 и текущей цены 11.48. Многие сравнивают -6.29% и 0.53% перед размещением ордеров на 11.48 или 11.78. Изучайте ежедневные изменения цены COZX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long CORZ Daily ETF?

Самая высокая цена Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long CORZ Daily ETF (COZX) за последний год составила 32.57. Акции заметно колебались в пределах 7.20 - 32.57, сравнение с 13.05 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long CORZ Daily ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long CORZ Daily ETF?

Самая низкая цена Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long CORZ Daily ETF (COZX) за год составила 7.20. Сравнение с текущими 11.48 и 7.20 - 32.57 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения COZX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций COZX?

В прошлом Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long CORZ Daily ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 13.05 и -56.47% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
11.30 12.27
Годовой диапазон
7.20 32.57
Предыдущее закрытие
13.05
Open
12.27
Bid
11.48
Ask
11.78
Low
11.30
High
12.27
Объем
14
Дневное изменение
-12.03%
Месячное изменение
-6.29%
6-месячное изменение
0.53%
Годовое изменение
-56.47%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%