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COZX: Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long CORZ Daily ETF
Курс COZX за сегодня изменился на -12.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.30, а максимальная — 12.27.
Следите за динамикой Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long CORZ Daily ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций COZX сегодня?
Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long CORZ Daily ETF (COZX) сегодня оценивается на уровне 11.48. Инструмент торгуется в пределах 11.30 - 12.27, вчерашнее закрытие составило 13.05, а торговый объем достиг 14. Всю динамику можно отследить на ценовом графике COZX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long CORZ Daily ETF?
Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long CORZ Daily ETF в настоящее время оценивается в 11.48. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -56.47% и USD. Отслеживайте движения COZX на графике в реальном времени.
Как купить акции COZX?
Вы можете купить акции Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long CORZ Daily ETF (COZX) по текущей цене 11.48. Ордера обычно размещаются около 11.48 или 11.78, тогда как 14 и -6.44% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения COZX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции COZX?
Инвестирование в Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long CORZ Daily ETF предполагает учет годового диапазона 7.20 - 32.57 и текущей цены 11.48. Многие сравнивают -6.29% и 0.53% перед размещением ордеров на 11.48 или 11.78. Изучайте ежедневные изменения цены COZX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long CORZ Daily ETF?
Самая высокая цена Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long CORZ Daily ETF (COZX) за последний год составила 32.57. Акции заметно колебались в пределах 7.20 - 32.57, сравнение с 13.05 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long CORZ Daily ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long CORZ Daily ETF?
Самая низкая цена Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long CORZ Daily ETF (COZX) за год составила 7.20. Сравнение с текущими 11.48 и 7.20 - 32.57 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения COZX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций COZX?
В прошлом Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long CORZ Daily ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 13.05 и -56.47% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 13.05
- Open
- 12.27
- Bid
- 11.48
- Ask
- 11.78
- Low
- 11.30
- High
- 12.27
- Объем
- 14
- Дневное изменение
- -12.03%
- Месячное изменение
- -6.29%
- 6-месячное изменение
- 0.53%
- Годовое изменение
- -56.47%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%