Валюты / CISS
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CISS: C3is Inc
2.65 USD 0.35 (15.22%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CISS за сегодня изменился на 15.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.21, а максимальная — 2.79.
Следите за динамикой C3is Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
2.21 2.79
Годовой диапазон
0.48 4.50
- Предыдущее закрытие
- 2.30
- Open
- 2.26
- Bid
- 2.65
- Ask
- 2.95
- Low
- 2.21
- High
- 2.79
- Объем
- 747
- Дневное изменение
- 15.22%
- Месячное изменение
- -11.07%
- 6-месячное изменение
- 314.06%
- Годовое изменение
- 134.51%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.