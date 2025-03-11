Währungen / CISS
CISS: C3is Inc
2.28 USD 0.07 (2.98%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CISS hat sich für heute um -2.98% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.22 bis zu einem Hoch von 2.30 gehandelt.
Verfolgen Sie die C3is Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
2.22 2.30
Jahresspanne
0.48 4.50
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.35
- Eröffnung
- 2.26
- Bid
- 2.28
- Ask
- 2.58
- Tief
- 2.22
- Hoch
- 2.30
- Volumen
- 90
- Tagesänderung
- -2.98%
- Monatsänderung
- -23.49%
- 6-Monatsänderung
- 256.25%
- Jahresänderung
- 101.77%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K