QuotazioniSezioni
Valute / CISS
Tornare a Azioni

CISS: C3is Inc

2.29 USD 0.06 (2.55%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CISS ha avuto una variazione del -2.55% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.22 e ad un massimo di 2.33.

Segui le dinamiche di C3is Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CISS News

Intervallo Giornaliero
2.22 2.33
Intervallo Annuale
0.48 4.50
Chiusura Precedente
2.35
Apertura
2.26
Bid
2.29
Ask
2.59
Minimo
2.22
Massimo
2.33
Volume
118
Variazione giornaliera
-2.55%
Variazione Mensile
-23.15%
Variazione Semestrale
257.81%
Variazione Annuale
102.65%
21 settembre, domenica