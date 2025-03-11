Valute / CISS
CISS: C3is Inc
2.29 USD 0.06 (2.55%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CISS ha avuto una variazione del -2.55% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.22 e ad un massimo di 2.33.
Segui le dinamiche di C3is Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
2.22 2.33
Intervallo Annuale
0.48 4.50
- Chiusura Precedente
- 2.35
- Apertura
- 2.26
- Bid
- 2.29
- Ask
- 2.59
- Minimo
- 2.22
- Massimo
- 2.33
- Volume
- 118
- Variazione giornaliera
- -2.55%
- Variazione Mensile
- -23.15%
- Variazione Semestrale
- 257.81%
- Variazione Annuale
- 102.65%
21 settembre, domenica