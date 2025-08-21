- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CHSCP: CHS Inc - 8% Cumulative Redeemable Preferred Stock
Курс CHSCP за сегодня изменился на -0.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.59, а максимальная — 26.67.
Следите за динамикой CHS Inc - 8% Cumulative Redeemable Preferred Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CHSCP
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CHSCP сегодня?
CHS Inc - 8% Cumulative Redeemable Preferred Stock (CHSCP) сегодня оценивается на уровне 26.59. Инструмент торгуется в пределах 26.59 - 26.67, вчерашнее закрытие составило 26.72, а торговый объем достиг 46. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CHSCP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям CHS Inc - 8% Cumulative Redeemable Preferred Stock?
CHS Inc - 8% Cumulative Redeemable Preferred Stock в настоящее время оценивается в 26.59. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -9.22% и USD. Отслеживайте движения CHSCP на графике в реальном времени.
Как купить акции CHSCP?
Вы можете купить акции CHS Inc - 8% Cumulative Redeemable Preferred Stock (CHSCP) по текущей цене 26.59. Ордера обычно размещаются около 26.59 или 26.89, тогда как 46 и -0.23% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CHSCP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CHSCP?
Инвестирование в CHS Inc - 8% Cumulative Redeemable Preferred Stock предполагает учет годового диапазона 26.51 - 29.32 и текущей цены 26.59. Многие сравнивают -0.19% и -4.46% перед размещением ордеров на 26.59 или 26.89. Изучайте ежедневные изменения цены CHSCP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции CHS Inc - 8% Cumulative Redeemable Preferred Stock?
Самая высокая цена CHS Inc - 8% Cumulative Redeemable Preferred Stock (CHSCP) за последний год составила 29.32. Акции заметно колебались в пределах 26.51 - 29.32, сравнение с 26.72 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику CHS Inc - 8% Cumulative Redeemable Preferred Stock на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции CHS Inc - 8% Cumulative Redeemable Preferred Stock?
Самая низкая цена CHS Inc - 8% Cumulative Redeemable Preferred Stock (CHSCP) за год составила 26.51. Сравнение с текущими 26.59 и 26.51 - 29.32 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CHSCP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CHSCP?
В прошлом CHS Inc - 8% Cumulative Redeemable Preferred Stock проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.72 и -9.22% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 26.72
- Open
- 26.65
- Bid
- 26.59
- Ask
- 26.89
- Low
- 26.59
- High
- 26.67
- Объем
- 46
- Дневное изменение
- -0.49%
- Месячное изменение
- -0.19%
- 6-месячное изменение
- -4.46%
- Годовое изменение
- -9.22%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%