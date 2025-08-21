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CHSCP: CHS Inc - 8% Cumulative Redeemable Preferred Stock

26.59 USD 0.13 (0.49%)
Сектор: Основное потребление Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс CHSCP за сегодня изменился на -0.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.59, а максимальная — 26.67.

Следите за динамикой CHS Inc - 8% Cumulative Redeemable Preferred Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CHSCP сегодня?

CHS Inc - 8% Cumulative Redeemable Preferred Stock (CHSCP) сегодня оценивается на уровне 26.59. Инструмент торгуется в пределах 26.59 - 26.67, вчерашнее закрытие составило 26.72, а торговый объем достиг 46. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CHSCP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям CHS Inc - 8% Cumulative Redeemable Preferred Stock?

CHS Inc - 8% Cumulative Redeemable Preferred Stock в настоящее время оценивается в 26.59. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -9.22% и USD. Отслеживайте движения CHSCP на графике в реальном времени.

Как купить акции CHSCP?

Вы можете купить акции CHS Inc - 8% Cumulative Redeemable Preferred Stock (CHSCP) по текущей цене 26.59. Ордера обычно размещаются около 26.59 или 26.89, тогда как 46 и -0.23% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CHSCP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CHSCP?

Инвестирование в CHS Inc - 8% Cumulative Redeemable Preferred Stock предполагает учет годового диапазона 26.51 - 29.32 и текущей цены 26.59. Многие сравнивают -0.19% и -4.46% перед размещением ордеров на 26.59 или 26.89. Изучайте ежедневные изменения цены CHSCP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции CHS Inc - 8% Cumulative Redeemable Preferred Stock?

Самая высокая цена CHS Inc - 8% Cumulative Redeemable Preferred Stock (CHSCP) за последний год составила 29.32. Акции заметно колебались в пределах 26.51 - 29.32, сравнение с 26.72 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику CHS Inc - 8% Cumulative Redeemable Preferred Stock на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции CHS Inc - 8% Cumulative Redeemable Preferred Stock?

Самая низкая цена CHS Inc - 8% Cumulative Redeemable Preferred Stock (CHSCP) за год составила 26.51. Сравнение с текущими 26.59 и 26.51 - 29.32 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CHSCP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CHSCP?

В прошлом CHS Inc - 8% Cumulative Redeemable Preferred Stock проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.72 и -9.22% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
26.59 26.67
Годовой диапазон
26.51 29.32
Предыдущее закрытие
26.72
Open
26.65
Bid
26.59
Ask
26.89
Low
26.59
High
26.67
Объем
46
Дневное изменение
-0.49%
Месячное изменение
-0.19%
6-месячное изменение
-4.46%
Годовое изменение
-9.22%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%