CHSCP: CHS Inc - 8% Cumulative Redeemable Preferred Stock
今日CHSCP汇率已更改-0.04%。当日，交易品种以低点26.57和高点26.69进行交易。
关注CHS Inc - 8% Cumulative Redeemable Preferred Stock动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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CHSCP新闻
常见问题解答
CHSCP股票今天的价格是多少？
CHS Inc - 8% Cumulative Redeemable Preferred Stock股票今天的定价为26.58。它在26.57 - 26.69范围内交易，昨天的收盘价为26.59，交易量达到30。CHSCP的实时价格图表显示了这些更新。
CHS Inc - 8% Cumulative Redeemable Preferred Stock股票是否支付股息？
CHS Inc - 8% Cumulative Redeemable Preferred Stock目前的价值为26.58。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-9.25%和USD。实时查看图表以跟踪CHSCP走势。
如何购买CHSCP股票？
您可以以26.58的当前价格购买CHS Inc - 8% Cumulative Redeemable Preferred Stock股票。订单通常设置在26.58或26.88附近，而30和-0.26%显示市场活动。立即关注CHSCP的实时图表更新。
如何投资CHSCP股票？
投资CHS Inc - 8% Cumulative Redeemable Preferred Stock需要考虑年度范围26.51 - 29.32和当前价格26.58。许多人在以26.58或26.88下订单之前，会比较-0.23%和。实时查看CHSCP价格图表，了解每日变化。
CHS Inc - 8% Cumulative Redeemable Preferred Stock股票的最高价格是多少？
在过去一年中，CHS Inc - 8% Cumulative Redeemable Preferred Stock的最高价格是29.32。在26.51 - 29.32内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪CHS Inc - 8% Cumulative Redeemable Preferred Stock的绩效。
CHS Inc - 8% Cumulative Redeemable Preferred Stock股票的最低价格是多少？
CHS Inc - 8% Cumulative Redeemable Preferred Stock（CHSCP）的最低价格为26.51。将其与当前的26.58和26.51 - 29.32进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CHSCP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CHSCP股票是什么时候拆分的？
CHS Inc - 8% Cumulative Redeemable Preferred Stock历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.59和-9.25%中可见。
- 前一天收盘价
- 26.59
- 开盘价
- 26.65
- 卖价
- 26.58
- 买价
- 26.88
- 最低价
- 26.57
- 最高价
- 26.69
- 交易量
- 30
- 日变化
- -0.04%
- 月变化
- -0.23%
- 6个月变化
- -4.49%
- 年变化
- -9.25%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%