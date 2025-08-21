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CHSCP: CHS Inc - 8% Cumulative Redeemable Preferred Stock

26.58 USD 0.01 (0.04%)
版块: 消费防御 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日CHSCP汇率已更改-0.04%。当日，交易品种以低点26.57和高点26.69进行交易。

关注CHS Inc - 8% Cumulative Redeemable Preferred Stock动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CHSCP新闻

常见问题解答

CHSCP股票今天的价格是多少？

CHS Inc - 8% Cumulative Redeemable Preferred Stock股票今天的定价为26.58。它在26.57 - 26.69范围内交易，昨天的收盘价为26.59，交易量达到30。CHSCP的实时价格图表显示了这些更新。

CHS Inc - 8% Cumulative Redeemable Preferred Stock股票是否支付股息？

CHS Inc - 8% Cumulative Redeemable Preferred Stock目前的价值为26.58。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-9.25%和USD。实时查看图表以跟踪CHSCP走势。

如何购买CHSCP股票？

您可以以26.58的当前价格购买CHS Inc - 8% Cumulative Redeemable Preferred Stock股票。订单通常设置在26.58或26.88附近，而30和-0.26%显示市场活动。立即关注CHSCP的实时图表更新。

如何投资CHSCP股票？

投资CHS Inc - 8% Cumulative Redeemable Preferred Stock需要考虑年度范围26.51 - 29.32和当前价格26.58。许多人在以26.58或26.88下订单之前，会比较-0.23%和。实时查看CHSCP价格图表，了解每日变化。

CHS Inc - 8% Cumulative Redeemable Preferred Stock股票的最高价格是多少？

在过去一年中，CHS Inc - 8% Cumulative Redeemable Preferred Stock的最高价格是29.32。在26.51 - 29.32内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪CHS Inc - 8% Cumulative Redeemable Preferred Stock的绩效。

CHS Inc - 8% Cumulative Redeemable Preferred Stock股票的最低价格是多少？

CHS Inc - 8% Cumulative Redeemable Preferred Stock（CHSCP）的最低价格为26.51。将其与当前的26.58和26.51 - 29.32进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CHSCP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CHSCP股票是什么时候拆分的？

CHS Inc - 8% Cumulative Redeemable Preferred Stock历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.59和-9.25%中可见。

日范围
26.57 26.69
年范围
26.51 29.32
前一天收盘价
26.59
开盘价
26.65
卖价
26.58
买价
26.88
最低价
26.57
最高价
26.69
交易量
30
日变化
-0.04%
月变化
-0.23%
6个月变化
-4.49%
年变化
-9.25%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%