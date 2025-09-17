КотировкиРазделы
Валюты / CHEB
Назад в Рынок акций США

CHEB

10.50 USD 0.20 (1.87%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CHEB за сегодня изменился на -1.87%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.12, а максимальная — 10.54.

Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Дневной диапазон
10.12 10.54
Годовой диапазон
6.35 14.08
Предыдущее закрытие
10.70
Open
10.12
Bid
10.50
Ask
10.80
Low
10.12
High
10.54
Объем
3
Дневное изменение
-1.87%
Месячное изменение
3.75%
6-месячное изменение
2.84%
Годовое изменение
5.11%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.