KurseKategorien
Währungen / CHEB
Zurück zum Aktien

CHEB

10.50 USD 0.20 (1.87%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CHEB hat sich für heute um -1.87% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.12 bis zu einem Hoch von 10.54 gehandelt.

Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M15
  • M30
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
10.12 10.54
Jahresspanne
6.35 14.08
Vorheriger Schlusskurs
10.70
Eröffnung
10.12
Bid
10.50
Ask
10.80
Tief
10.12
Hoch
10.54
Volumen
3
Tagesänderung
-1.87%
Monatsänderung
3.75%
6-Monatsänderung
2.84%
Jahresänderung
5.11%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K