QuotazioniSezioni
Valute / CHEB
Tornare a Azioni

CHEB

10.50 USD 0.20 (1.87%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CHEB ha avuto una variazione del -1.87% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.12 e ad un massimo di 10.54.

Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M15
  • M30
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
10.12 10.54
Intervallo Annuale
6.35 14.08
Chiusura Precedente
10.70
Apertura
10.12
Bid
10.50
Ask
10.80
Minimo
10.12
Massimo
10.54
Volume
3
Variazione giornaliera
-1.87%
Variazione Mensile
3.75%
Variazione Semestrale
2.84%
Variazione Annuale
5.11%
21 settembre, domenica