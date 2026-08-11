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CCUP: T-REX 2X LONG CRCL DAILY TARGET ETF

1.58 USD 0.01 (0.64%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс CCUP за сегодня изменился на 0.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.47, а максимальная — 1.59.

Следите за динамикой T-REX 2X LONG CRCL DAILY TARGET ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CCUP сегодня?

T-REX 2X LONG CRCL DAILY TARGET ETF (CCUP) сегодня оценивается на уровне 1.58. Инструмент торгуется в пределах 1.47 - 1.59, вчерашнее закрытие составило 1.57, а торговый объем достиг 1080. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CCUP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям T-REX 2X LONG CRCL DAILY TARGET ETF?

T-REX 2X LONG CRCL DAILY TARGET ETF в настоящее время оценивается в 1.58. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -89.81% и USD. Отслеживайте движения CCUP на графике в реальном времени.

Как купить акции CCUP?

Вы можете купить акции T-REX 2X LONG CRCL DAILY TARGET ETF (CCUP) по текущей цене 1.58. Ордера обычно размещаются около 1.58 или 1.88, тогда как 1080 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CCUP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CCUP?

Инвестирование в T-REX 2X LONG CRCL DAILY TARGET ETF предполагает учет годового диапазона 1.18 - 21.57 и текущей цены 1.58. Многие сравнивают 29.51% и -57.64% перед размещением ордеров на 1.58 или 1.88. Изучайте ежедневные изменения цены CCUP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции T-REX 2X LONG CRCL DAILY TARGET ETF?

Самая высокая цена T-REX 2X LONG CRCL DAILY TARGET ETF (CCUP) за последний год составила 21.57. Акции заметно колебались в пределах 1.18 - 21.57, сравнение с 1.57 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику T-REX 2X LONG CRCL DAILY TARGET ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции T-REX 2X LONG CRCL DAILY TARGET ETF?

Самая низкая цена T-REX 2X LONG CRCL DAILY TARGET ETF (CCUP) за год составила 1.18. Сравнение с текущими 1.58 и 1.18 - 21.57 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CCUP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CCUP?

В прошлом T-REX 2X LONG CRCL DAILY TARGET ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 1.57 и -89.81% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
1.47 1.59
Годовой диапазон
1.18 21.57
Предыдущее закрытие
1.57
Open
1.58
Bid
1.58
Ask
1.88
Low
1.47
High
1.59
Объем
1.080 K
Дневное изменение
0.64%
Месячное изменение
29.51%
6-месячное изменение
-57.64%
Годовое изменение
-89.81%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%