КотировкиРазделы
Валюты / CCTG
Назад в Рынок акций США

CCTG: CCSC Technology International Holdings Limited

1.46 USD 0.04 (2.67%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CCTG за сегодня изменился на -2.67%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.46, а максимальная — 1.62.

Следите за динамикой CCSC Technology International Holdings Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Дневной диапазон
1.46 1.62
Годовой диапазон
0.99 3.17
Предыдущее закрытие
1.50
Open
1.59
Bid
1.46
Ask
1.76
Low
1.46
High
1.62
Объем
54
Дневное изменение
-2.67%
Месячное изменение
30.36%
6-месячное изменение
-7.01%
Годовое изменение
-14.12%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.