Währungen / CCTG
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CCTG: CCSC Technology International Holdings Limited
1.29 USD 0.03 (2.27%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CCTG hat sich für heute um -2.27% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.27 bis zu einem Hoch von 1.30 gehandelt.
Verfolgen Sie die CCSC Technology International Holdings Limited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
1.27 1.30
Jahresspanne
0.99 3.17
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.32
- Eröffnung
- 1.29
- Bid
- 1.29
- Ask
- 1.59
- Tief
- 1.27
- Hoch
- 1.30
- Volumen
- 19
- Tagesänderung
- -2.27%
- Monatsänderung
- 15.18%
- 6-Monatsänderung
- -17.83%
- Jahresänderung
- -24.12%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K