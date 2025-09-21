QuotazioniSezioni
CCTG: CCSC Technology International Holdings Limited

1.26 USD 0.06 (4.55%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CCTG ha avuto una variazione del -4.55% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.25 e ad un massimo di 1.31.

Segui le dinamiche di CCSC Technology International Holdings Limited. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.25 1.31
Intervallo Annuale
0.99 3.17
Chiusura Precedente
1.32
Apertura
1.29
Bid
1.26
Ask
1.56
Minimo
1.25
Massimo
1.31
Volume
26
Variazione giornaliera
-4.55%
Variazione Mensile
12.50%
Variazione Semestrale
-19.75%
Variazione Annuale
-25.88%
21 settembre, domenica