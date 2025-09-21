Valute / CCTG
CCTG: CCSC Technology International Holdings Limited
1.26 USD 0.06 (4.55%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CCTG ha avuto una variazione del -4.55% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.25 e ad un massimo di 1.31.
Segui le dinamiche di CCSC Technology International Holdings Limited. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
1.25 1.31
Intervallo Annuale
0.99 3.17
- Chiusura Precedente
- 1.32
- Apertura
- 1.29
- Bid
- 1.26
- Ask
- 1.56
- Minimo
- 1.25
- Massimo
- 1.31
- Volume
- 26
- Variazione giornaliera
- -4.55%
- Variazione Mensile
- 12.50%
- Variazione Semestrale
- -19.75%
- Variazione Annuale
- -25.88%
21 settembre, domenica