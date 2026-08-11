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CBTO: Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October

19.80 USD 0.05 (0.25%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс CBTO за сегодня изменился на 0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.74, а максимальная — 19.80.

Следите за динамикой Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CBTO сегодня?

Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBTO) сегодня оценивается на уровне 19.80. Инструмент торгуется в пределах 19.74 - 19.80, вчерашнее закрытие составило 19.75, а торговый объем достиг 18. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CBTO в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October?

Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October в настоящее время оценивается в 19.80. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -20.83% и USD. Отслеживайте движения CBTO на графике в реальном времени.

Как купить акции CBTO?

Вы можете купить акции Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBTO) по текущей цене 19.80. Ордера обычно размещаются около 19.80 или 20.10, тогда как 18 и 0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CBTO на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CBTO?

Инвестирование в Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October предполагает учет годового диапазона 19.67 - 25.13 и текущей цены 19.80. Многие сравнивают 0.30% и -0.93% перед размещением ордеров на 19.80 или 20.10. Изучайте ежедневные изменения цены CBTO на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October?

Самая высокая цена Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBTO) за последний год составила 25.13. Акции заметно колебались в пределах 19.67 - 25.13, сравнение с 19.75 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October?

Самая низкая цена Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBTO) за год составила 19.67. Сравнение с текущими 19.80 и 19.67 - 25.13 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CBTO во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CBTO?

В прошлом Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 19.75 и -20.83% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
19.74 19.80
Годовой диапазон
19.67 25.13
Предыдущее закрытие
19.75
Open
19.79
Bid
19.80
Ask
20.10
Low
19.74
High
19.80
Объем
18
Дневное изменение
0.25%
Месячное изменение
0.30%
6-месячное изменение
-0.93%
Годовое изменение
-20.83%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%