Валюты / CARD
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CARD: Bank Of Montreal MAX Auto Industry -3x Inverse Leveraged ETN
2.93 USD 0.01 (0.34%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CARD за сегодня изменился на -0.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.93, а максимальная — 2.93.
Следите за динамикой Bank Of Montreal MAX Auto Industry -3x Inverse Leveraged ETN. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CARD
CARD на Форуме Сообщества
Дневной диапазон
2.93 2.93
Годовой диапазон
2.90 11.13
- Предыдущее закрытие
- 2.94
- Open
- 2.93
- Bid
- 2.93
- Ask
- 3.23
- Low
- 2.93
- High
- 2.93
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- -0.34%
- Месячное изменение
- -14.33%
- 6-месячное изменение
- -60.30%
- Годовое изменение
- -71.69%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.