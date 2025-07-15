QuotazioniSezioni
CARD: Bank Of Montreal MAX Auto Industry -3x Inverse Leveraged ETN

2.82 USD 0.02 (0.70%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CARD ha avuto una variazione del -0.70% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.82 e ad un massimo di 2.87.

Segui le dinamiche di Bank Of Montreal MAX Auto Industry -3x Inverse Leveraged ETN. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
2.82 2.87
Intervallo Annuale
2.77 11.13
Chiusura Precedente
2.84
Apertura
2.84
Bid
2.82
Ask
3.12
Minimo
2.82
Massimo
2.87
Volume
16
Variazione giornaliera
-0.70%
Variazione Mensile
-17.54%
Variazione Semestrale
-61.79%
Variazione Annuale
-72.75%
20 settembre, sabato