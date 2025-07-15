Valute / CARD
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
CARD: Bank Of Montreal MAX Auto Industry -3x Inverse Leveraged ETN
2.82 USD 0.02 (0.70%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CARD ha avuto una variazione del -0.70% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.82 e ad un massimo di 2.87.
Segui le dinamiche di Bank Of Montreal MAX Auto Industry -3x Inverse Leveraged ETN. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CARD News
CARD on the Community Forum
Intervallo Giornaliero
2.82 2.87
Intervallo Annuale
2.77 11.13
- Chiusura Precedente
- 2.84
- Apertura
- 2.84
- Bid
- 2.82
- Ask
- 3.12
- Minimo
- 2.82
- Massimo
- 2.87
- Volume
- 16
- Variazione giornaliera
- -0.70%
- Variazione Mensile
- -17.54%
- Variazione Semestrale
- -61.79%
- Variazione Annuale
- -72.75%
20 settembre, sabato