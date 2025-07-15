Währungen / CARD
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CARD: Bank Of Montreal MAX Auto Industry -3x Inverse Leveraged ETN
2.84 USD 0.02 (0.70%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CARD hat sich für heute um -0.70% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.77 bis zu einem Hoch von 2.84 gehandelt.
Verfolgen Sie die Bank Of Montreal MAX Auto Industry -3x Inverse Leveraged ETN-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CARD News
CARD on the Community Forum
Tagesspanne
2.77 2.84
Jahresspanne
2.77 11.13
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.86
- Eröffnung
- 2.81
- Bid
- 2.84
- Ask
- 3.14
- Tief
- 2.77
- Hoch
- 2.84
- Volumen
- 15
- Tagesänderung
- -0.70%
- Monatsänderung
- -16.96%
- 6-Monatsänderung
- -61.52%
- Jahresänderung
- -72.56%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K