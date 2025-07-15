KurseKategorien
Währungen / CARD
Zurück zum Aktien

CARD: Bank Of Montreal MAX Auto Industry -3x Inverse Leveraged ETN

2.84 USD 0.02 (0.70%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CARD hat sich für heute um -0.70% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.77 bis zu einem Hoch von 2.84 gehandelt.

Verfolgen Sie die Bank Of Montreal MAX Auto Industry -3x Inverse Leveraged ETN-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CARD News

CARD on the Community Forum

Tagesspanne
2.77 2.84
Jahresspanne
2.77 11.13
Vorheriger Schlusskurs
2.86
Eröffnung
2.81
Bid
2.84
Ask
3.14
Tief
2.77
Hoch
2.84
Volumen
15
Tagesänderung
-0.70%
Monatsänderung
-16.96%
6-Monatsänderung
-61.52%
Jahresänderung
-72.56%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K