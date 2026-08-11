- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CAIE: Calamos Autocallable Income ETF
Курс CAIE за сегодня изменился на -0.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.26, а максимальная — 27.37.
Следите за динамикой Calamos Autocallable Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CAIE сегодня?
Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) сегодня оценивается на уровне 27.30. Инструмент торгуется в пределах 27.26 - 27.37, вчерашнее закрытие составило 27.36, а торговый объем достиг 1087. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CAIE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Calamos Autocallable Income ETF?
Calamos Autocallable Income ETF в настоящее время оценивается в 27.30. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.60% и USD. Отслеживайте движения CAIE на графике в реальном времени.
Как купить акции CAIE?
Вы можете купить акции Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) по текущей цене 27.30. Ордера обычно размещаются около 27.30 или 27.60, тогда как 1087 и -0.11% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CAIE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CAIE?
Инвестирование в Calamos Autocallable Income ETF предполагает учет годового диапазона 24.43 - 27.85 и текущей цены 27.30. Многие сравнивают 2.44% и 4.68% перед размещением ордеров на 27.30 или 27.60. Изучайте ежедневные изменения цены CAIE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Calamos Autocallable Income ETF?
Самая высокая цена Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) за последний год составила 27.85. Акции заметно колебались в пределах 24.43 - 27.85, сравнение с 27.36 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Calamos Autocallable Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Calamos Autocallable Income ETF?
Самая низкая цена Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) за год составила 24.43. Сравнение с текущими 27.30 и 24.43 - 27.85 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CAIE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CAIE?
В прошлом Calamos Autocallable Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.36 и 4.60% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 27.36
- Open
- 27.33
- Bid
- 27.30
- Ask
- 27.60
- Low
- 27.26
- High
- 27.37
- Объем
- 1.087 K
- Дневное изменение
- -0.22%
- Месячное изменение
- 2.44%
- 6-месячное изменение
- 4.68%
- Годовое изменение
- 4.60%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%