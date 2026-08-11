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CAIE: Calamos Autocallable Income ETF

27.30 USD 0.06 (0.22%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс CAIE за сегодня изменился на -0.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.26, а максимальная — 27.37.

Следите за динамикой Calamos Autocallable Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CAIE сегодня?

Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) сегодня оценивается на уровне 27.30. Инструмент торгуется в пределах 27.26 - 27.37, вчерашнее закрытие составило 27.36, а торговый объем достиг 1087. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CAIE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Calamos Autocallable Income ETF?

Calamos Autocallable Income ETF в настоящее время оценивается в 27.30. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.60% и USD. Отслеживайте движения CAIE на графике в реальном времени.

Как купить акции CAIE?

Вы можете купить акции Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) по текущей цене 27.30. Ордера обычно размещаются около 27.30 или 27.60, тогда как 1087 и -0.11% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CAIE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CAIE?

Инвестирование в Calamos Autocallable Income ETF предполагает учет годового диапазона 24.43 - 27.85 и текущей цены 27.30. Многие сравнивают 2.44% и 4.68% перед размещением ордеров на 27.30 или 27.60. Изучайте ежедневные изменения цены CAIE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Calamos Autocallable Income ETF?

Самая высокая цена Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) за последний год составила 27.85. Акции заметно колебались в пределах 24.43 - 27.85, сравнение с 27.36 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Calamos Autocallable Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Calamos Autocallable Income ETF?

Самая низкая цена Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) за год составила 24.43. Сравнение с текущими 27.30 и 24.43 - 27.85 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CAIE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CAIE?

В прошлом Calamos Autocallable Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.36 и 4.60% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
27.26 27.37
Годовой диапазон
24.43 27.85
Предыдущее закрытие
27.36
Open
27.33
Bid
27.30
Ask
27.60
Low
27.26
High
27.37
Объем
1.087 K
Дневное изменение
-0.22%
Месячное изменение
2.44%
6-месячное изменение
4.68%
Годовое изменение
4.60%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%