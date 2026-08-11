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BPAC: Blueport Acquisition Ltd - Class A

10.17 USD 0.02 (0.20%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BPAC за сегодня изменился на 0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.14, а максимальная — 10.17.

Следите за динамикой Blueport Acquisition Ltd - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BPAC сегодня?

Blueport Acquisition Ltd - Class A (BPAC) сегодня оценивается на уровне 10.17. Инструмент торгуется в пределах 10.14 - 10.17, вчерашнее закрытие составило 10.15, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BPAC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Blueport Acquisition Ltd - Class A?

Blueport Acquisition Ltd - Class A в настоящее время оценивается в 10.17. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.04% и USD. Отслеживайте движения BPAC на графике в реальном времени.

Как купить акции BPAC?

Вы можете купить акции Blueport Acquisition Ltd - Class A (BPAC) по текущей цене 10.17. Ордера обычно размещаются около 10.17 или 10.47, тогда как 7 и 0.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BPAC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BPAC?

Инвестирование в Blueport Acquisition Ltd - Class A предполагает учет годового диапазона 9.87 - 10.17 и текущей цены 10.17. Многие сравнивают 0.20% и 1.70% перед размещением ордеров на 10.17 или 10.47. Изучайте ежедневные изменения цены BPAC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Blueport Acquisition Ltd - Class A?

Самая высокая цена Blueport Acquisition Ltd - Class A (BPAC) за последний год составила 10.17. Акции заметно колебались в пределах 9.87 - 10.17, сравнение с 10.15 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Blueport Acquisition Ltd - Class A на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Blueport Acquisition Ltd - Class A?

Самая низкая цена Blueport Acquisition Ltd - Class A (BPAC) за год составила 9.87. Сравнение с текущими 10.17 и 9.87 - 10.17 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BPAC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BPAC?

В прошлом Blueport Acquisition Ltd - Class A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.15 и 3.04% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.14 10.17
Годовой диапазон
9.87 10.17
Предыдущее закрытие
10.15
Open
10.15
Bid
10.17
Ask
10.47
Low
10.14
High
10.17
Объем
7
Дневное изменение
0.20%
Месячное изменение
0.20%
6-месячное изменение
1.70%
Годовое изменение
3.04%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%