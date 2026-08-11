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BPAC: Blueport Acquisition Ltd - Class A
Курс BPAC за сегодня изменился на 0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.14, а максимальная — 10.17.
Следите за динамикой Blueport Acquisition Ltd - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BPAC сегодня?
Blueport Acquisition Ltd - Class A (BPAC) сегодня оценивается на уровне 10.17. Инструмент торгуется в пределах 10.14 - 10.17, вчерашнее закрытие составило 10.15, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BPAC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Blueport Acquisition Ltd - Class A?
Blueport Acquisition Ltd - Class A в настоящее время оценивается в 10.17. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.04% и USD. Отслеживайте движения BPAC на графике в реальном времени.
Как купить акции BPAC?
Вы можете купить акции Blueport Acquisition Ltd - Class A (BPAC) по текущей цене 10.17. Ордера обычно размещаются около 10.17 или 10.47, тогда как 7 и 0.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BPAC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BPAC?
Инвестирование в Blueport Acquisition Ltd - Class A предполагает учет годового диапазона 9.87 - 10.17 и текущей цены 10.17. Многие сравнивают 0.20% и 1.70% перед размещением ордеров на 10.17 или 10.47. Изучайте ежедневные изменения цены BPAC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Blueport Acquisition Ltd - Class A?
Самая высокая цена Blueport Acquisition Ltd - Class A (BPAC) за последний год составила 10.17. Акции заметно колебались в пределах 9.87 - 10.17, сравнение с 10.15 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Blueport Acquisition Ltd - Class A на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Blueport Acquisition Ltd - Class A?
Самая низкая цена Blueport Acquisition Ltd - Class A (BPAC) за год составила 9.87. Сравнение с текущими 10.17 и 9.87 - 10.17 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BPAC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BPAC?
В прошлом Blueport Acquisition Ltd - Class A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.15 и 3.04% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.15
- Open
- 10.15
- Bid
- 10.17
- Ask
- 10.47
- Low
- 10.14
- High
- 10.17
- Объем
- 7
- Дневное изменение
- 0.20%
- Месячное изменение
- 0.20%
- 6-месячное изменение
- 1.70%
- Годовое изменение
- 3.04%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%