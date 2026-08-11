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BLST: Bluemonte Short Term Bond ETF

24.86 USD 0.03 (0.12%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BLST за сегодня изменился на -0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.85, а максимальная — 24.87.

Следите за динамикой Bluemonte Short Term Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BLST сегодня?

Bluemonte Short Term Bond ETF (BLST) сегодня оценивается на уровне 24.86. Инструмент торгуется в пределах 24.85 - 24.87, вчерашнее закрытие составило 24.89, а торговый объем достиг 12. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BLST в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Bluemonte Short Term Bond ETF?

Bluemonte Short Term Bond ETF в настоящее время оценивается в 24.86. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.31% и USD. Отслеживайте движения BLST на графике в реальном времени.

Как купить акции BLST?

Вы можете купить акции Bluemonte Short Term Bond ETF (BLST) по текущей цене 24.86. Ордера обычно размещаются около 24.86 или 25.16, тогда как 12 и 0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BLST на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BLST?

Инвестирование в Bluemonte Short Term Bond ETF предполагает учет годового диапазона 24.78 - 25.49 и текущей цены 24.86. Многие сравнивают 0.16% и -2.05% перед размещением ордеров на 24.86 или 25.16. Изучайте ежедневные изменения цены BLST на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Bluemonte Short Term Bond ETF?

Самая высокая цена Bluemonte Short Term Bond ETF (BLST) за последний год составила 25.49. Акции заметно колебались в пределах 24.78 - 25.49, сравнение с 24.89 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Bluemonte Short Term Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Bluemonte Short Term Bond ETF?

Самая низкая цена Bluemonte Short Term Bond ETF (BLST) за год составила 24.78. Сравнение с текущими 24.86 и 24.78 - 25.49 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BLST во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BLST?

В прошлом Bluemonte Short Term Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.89 и -1.31% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.85 24.87
Годовой диапазон
24.78 25.49
Предыдущее закрытие
24.89
Open
24.85
Bid
24.86
Ask
25.16
Low
24.85
High
24.87
Объем
12
Дневное изменение
-0.12%
Месячное изменение
0.16%
6-месячное изменение
-2.05%
Годовое изменение
-1.31%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%