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BLST: Bluemonte Short Term Bond ETF
Курс BLST за сегодня изменился на -0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.85, а максимальная — 24.87.
Следите за динамикой Bluemonte Short Term Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BLST сегодня?
Bluemonte Short Term Bond ETF (BLST) сегодня оценивается на уровне 24.86. Инструмент торгуется в пределах 24.85 - 24.87, вчерашнее закрытие составило 24.89, а торговый объем достиг 12. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BLST в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Bluemonte Short Term Bond ETF?
Bluemonte Short Term Bond ETF в настоящее время оценивается в 24.86. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.31% и USD. Отслеживайте движения BLST на графике в реальном времени.
Как купить акции BLST?
Вы можете купить акции Bluemonte Short Term Bond ETF (BLST) по текущей цене 24.86. Ордера обычно размещаются около 24.86 или 25.16, тогда как 12 и 0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BLST на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BLST?
Инвестирование в Bluemonte Short Term Bond ETF предполагает учет годового диапазона 24.78 - 25.49 и текущей цены 24.86. Многие сравнивают 0.16% и -2.05% перед размещением ордеров на 24.86 или 25.16. Изучайте ежедневные изменения цены BLST на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Bluemonte Short Term Bond ETF?
Самая высокая цена Bluemonte Short Term Bond ETF (BLST) за последний год составила 25.49. Акции заметно колебались в пределах 24.78 - 25.49, сравнение с 24.89 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Bluemonte Short Term Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Bluemonte Short Term Bond ETF?
Самая низкая цена Bluemonte Short Term Bond ETF (BLST) за год составила 24.78. Сравнение с текущими 24.86 и 24.78 - 25.49 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BLST во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BLST?
В прошлом Bluemonte Short Term Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.89 и -1.31% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.89
- Open
- 24.85
- Bid
- 24.86
- Ask
- 25.16
- Low
- 24.85
- High
- 24.87
- Объем
- 12
- Дневное изменение
- -0.12%
- Месячное изменение
- 0.16%
- 6-месячное изменение
- -2.05%
- Годовое изменение
- -1.31%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%