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BIT: BlackRock Multi-Sector Income Trust of Beneficial Interest

12.32 USD 0.01 (0.08%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BIT за сегодня изменился на 0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.31, а максимальная — 12.34.

Следите за динамикой BlackRock Multi-Sector Income Trust of Beneficial Interest. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BIT сегодня?

BlackRock Multi-Sector Income Trust of Beneficial Interest (BIT) сегодня оценивается на уровне 12.32. Инструмент торгуется в пределах 12.31 - 12.34, вчерашнее закрытие составило 12.31, а торговый объем достиг 295. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BIT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям BlackRock Multi-Sector Income Trust of Beneficial Interest?

BlackRock Multi-Sector Income Trust of Beneficial Interest в настоящее время оценивается в 12.32. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -9.74% и USD. Отслеживайте движения BIT на графике в реальном времени.

Как купить акции BIT?

Вы можете купить акции BlackRock Multi-Sector Income Trust of Beneficial Interest (BIT) по текущей цене 12.32. Ордера обычно размещаются около 12.32 или 12.62, тогда как 295 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BIT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BIT?

Инвестирование в BlackRock Multi-Sector Income Trust of Beneficial Interest предполагает учет годового диапазона 12.12 - 13.99 и текущей цены 12.32. Многие сравнивают 0.82% и -5.30% перед размещением ордеров на 12.32 или 12.62. Изучайте ежедневные изменения цены BIT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции BlackRock Multi-Sector Income Trust of Beneficial Interest?

Самая высокая цена BlackRock Multi-Sector Income Trust of Beneficial Interest (BIT) за последний год составила 13.99. Акции заметно колебались в пределах 12.12 - 13.99, сравнение с 12.31 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BlackRock Multi-Sector Income Trust of Beneficial Interest на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции BlackRock Multi-Sector Income Trust of Beneficial Interest?

Самая низкая цена BlackRock Multi-Sector Income Trust of Beneficial Interest (BIT) за год составила 12.12. Сравнение с текущими 12.32 и 12.12 - 13.99 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BIT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BIT?

В прошлом BlackRock Multi-Sector Income Trust of Beneficial Interest проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 12.31 и -9.74% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
12.31 12.34
Годовой диапазон
12.12 13.99
Предыдущее закрытие
12.31
Open
12.32
Bid
12.32
Ask
12.62
Low
12.31
High
12.34
Объем
295
Дневное изменение
0.08%
Месячное изменение
0.82%
6-месячное изменение
-5.30%
Годовое изменение
-9.74%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%