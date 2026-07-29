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BIT: BlackRock Multi-Sector Income Trust of Beneficial Interest
Курс BIT за сегодня изменился на 0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.31, а максимальная — 12.34.
Следите за динамикой BlackRock Multi-Sector Income Trust of Beneficial Interest. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BIT сегодня?
BlackRock Multi-Sector Income Trust of Beneficial Interest (BIT) сегодня оценивается на уровне 12.32. Инструмент торгуется в пределах 12.31 - 12.34, вчерашнее закрытие составило 12.31, а торговый объем достиг 295. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BIT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям BlackRock Multi-Sector Income Trust of Beneficial Interest?
BlackRock Multi-Sector Income Trust of Beneficial Interest в настоящее время оценивается в 12.32. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -9.74% и USD. Отслеживайте движения BIT на графике в реальном времени.
Как купить акции BIT?
Вы можете купить акции BlackRock Multi-Sector Income Trust of Beneficial Interest (BIT) по текущей цене 12.32. Ордера обычно размещаются около 12.32 или 12.62, тогда как 295 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BIT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BIT?
Инвестирование в BlackRock Multi-Sector Income Trust of Beneficial Interest предполагает учет годового диапазона 12.12 - 13.99 и текущей цены 12.32. Многие сравнивают 0.82% и -5.30% перед размещением ордеров на 12.32 или 12.62. Изучайте ежедневные изменения цены BIT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции BlackRock Multi-Sector Income Trust of Beneficial Interest?
Самая высокая цена BlackRock Multi-Sector Income Trust of Beneficial Interest (BIT) за последний год составила 13.99. Акции заметно колебались в пределах 12.12 - 13.99, сравнение с 12.31 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику BlackRock Multi-Sector Income Trust of Beneficial Interest на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции BlackRock Multi-Sector Income Trust of Beneficial Interest?
Самая низкая цена BlackRock Multi-Sector Income Trust of Beneficial Interest (BIT) за год составила 12.12. Сравнение с текущими 12.32 и 12.12 - 13.99 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BIT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BIT?
В прошлом BlackRock Multi-Sector Income Trust of Beneficial Interest проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 12.31 и -9.74% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 12.31
- Open
- 12.32
- Bid
- 12.32
- Ask
- 12.62
- Low
- 12.31
- High
- 12.34
- Объем
- 295
- Дневное изменение
- 0.08%
- Месячное изменение
- 0.82%
- 6-месячное изменение
- -5.30%
- Годовое изменение
- -9.74%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%