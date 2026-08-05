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BIT: BlackRock Multi-Sector Income Trust of Beneficial Interest

12.31 USD 0.01 (0.08%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BIT汇率已更改-0.08%。当日，交易品种以低点12.29和高点12.34进行交易。

关注BlackRock Multi-Sector Income Trust of Beneficial Interest动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BIT新闻

常见问题解答

BIT股票今天的价格是多少？

BlackRock Multi-Sector Income Trust of Beneficial Interest股票今天的定价为12.31。它在12.29 - 12.34范围内交易，昨天的收盘价为12.32，交易量达到684。BIT的实时价格图表显示了这些更新。

BlackRock Multi-Sector Income Trust of Beneficial Interest股票是否支付股息？

BlackRock Multi-Sector Income Trust of Beneficial Interest目前的价值为12.31。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-9.82%和USD。实时查看图表以跟踪BIT走势。

如何购买BIT股票？

您可以以12.31的当前价格购买BlackRock Multi-Sector Income Trust of Beneficial Interest股票。订单通常设置在12.31或12.61附近，而684和0.00%显示市场活动。立即关注BIT的实时图表更新。

如何投资BIT股票？

投资BlackRock Multi-Sector Income Trust of Beneficial Interest需要考虑年度范围12.12 - 13.99和当前价格12.31。许多人在以12.31或12.61下订单之前，会比较0.74%和。实时查看BIT价格图表，了解每日变化。

BlackRock Multi-Sector Income Trust of Beneficial Interest股票的最高价格是多少？

在过去一年中，BlackRock Multi-Sector Income Trust of Beneficial Interest的最高价格是13.99。在12.12 - 13.99内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BlackRock Multi-Sector Income Trust of Beneficial Interest的绩效。

BlackRock Multi-Sector Income Trust of Beneficial Interest股票的最低价格是多少？

BlackRock Multi-Sector Income Trust of Beneficial Interest（BIT）的最低价格为12.12。将其与当前的12.31和12.12 - 13.99进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BIT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BIT股票是什么时候拆分的？

BlackRock Multi-Sector Income Trust of Beneficial Interest历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、12.32和-9.82%中可见。

日范围
12.29 12.34
年范围
12.12 13.99
前一天收盘价
12.32
开盘价
12.31
卖价
12.31
买价
12.61
最低价
12.29
最高价
12.34
交易量
684
日变化
-0.08%
月变化
0.74%
6个月变化
-5.38%
年变化
-9.82%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%