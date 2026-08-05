BIT: BlackRock Multi-Sector Income Trust of Beneficial Interest
今日BIT汇率已更改-0.08%。当日，交易品种以低点12.29和高点12.34进行交易。
关注BlackRock Multi-Sector Income Trust of Beneficial Interest动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
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常见问题解答
BIT股票今天的价格是多少？
BlackRock Multi-Sector Income Trust of Beneficial Interest股票今天的定价为12.31。它在12.29 - 12.34范围内交易，昨天的收盘价为12.32，交易量达到684。BIT的实时价格图表显示了这些更新。
BlackRock Multi-Sector Income Trust of Beneficial Interest股票是否支付股息？
BlackRock Multi-Sector Income Trust of Beneficial Interest目前的价值为12.31。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-9.82%和USD。实时查看图表以跟踪BIT走势。
如何购买BIT股票？
您可以以12.31的当前价格购买BlackRock Multi-Sector Income Trust of Beneficial Interest股票。订单通常设置在12.31或12.61附近，而684和0.00%显示市场活动。立即关注BIT的实时图表更新。
如何投资BIT股票？
投资BlackRock Multi-Sector Income Trust of Beneficial Interest需要考虑年度范围12.12 - 13.99和当前价格12.31。许多人在以12.31或12.61下订单之前，会比较0.74%和。实时查看BIT价格图表，了解每日变化。
BlackRock Multi-Sector Income Trust of Beneficial Interest股票的最高价格是多少？
在过去一年中，BlackRock Multi-Sector Income Trust of Beneficial Interest的最高价格是13.99。在12.12 - 13.99内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪BlackRock Multi-Sector Income Trust of Beneficial Interest的绩效。
BlackRock Multi-Sector Income Trust of Beneficial Interest股票的最低价格是多少？
BlackRock Multi-Sector Income Trust of Beneficial Interest（BIT）的最低价格为12.12。将其与当前的12.31和12.12 - 13.99进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BIT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BIT股票是什么时候拆分的？
BlackRock Multi-Sector Income Trust of Beneficial Interest历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、12.32和-9.82%中可见。
- 前一天收盘价
- 12.32
- 开盘价
- 12.31
- 卖价
- 12.31
- 买价
- 12.61
- 最低价
- 12.29
- 最高价
- 12.34
- 交易量
- 684
- 日变化
- -0.08%
- 月变化
- 0.74%
- 6个月变化
- -5.38%
- 年变化
- -9.82%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%