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BILT: iShares Infrastructure Active ETF
Курс BILT за сегодня изменился на -0.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.63, а максимальная — 27.75.
Следите за динамикой iShares Infrastructure Active ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
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- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BILT сегодня?
iShares Infrastructure Active ETF (BILT) сегодня оценивается на уровне 27.67. Инструмент торгуется в пределах 27.63 - 27.75, вчерашнее закрытие составило 27.88, а торговый объем достиг 45. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BILT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Infrastructure Active ETF?
iShares Infrastructure Active ETF в настоящее время оценивается в 27.67. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.32% и USD. Отслеживайте движения BILT на графике в реальном времени.
Как купить акции BILT?
Вы можете купить акции iShares Infrastructure Active ETF (BILT) по текущей цене 27.67. Ордера обычно размещаются около 27.67 или 27.97, тогда как 45 и -0.29% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BILT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BILT?
Инвестирование в iShares Infrastructure Active ETF предполагает учет годового диапазона 23.96 - 29.76 и текущей цены 27.67. Многие сравнивают -1.71% и -6.68% перед размещением ордеров на 27.67 или 27.97. Изучайте ежедневные изменения цены BILT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares Infrastructure Active ETF?
Самая высокая цена iShares Infrastructure Active ETF (BILT) за последний год составила 29.76. Акции заметно колебались в пределах 23.96 - 29.76, сравнение с 27.88 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Infrastructure Active ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares Infrastructure Active ETF?
Самая низкая цена iShares Infrastructure Active ETF (BILT) за год составила 23.96. Сравнение с текущими 27.67 и 23.96 - 29.76 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BILT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BILT?
В прошлом iShares Infrastructure Active ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.88 и 9.32% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 27.88
- Open
- 27.75
- Bid
- 27.67
- Ask
- 27.97
- Low
- 27.63
- High
- 27.75
- Объем
- 45
- Дневное изменение
- -0.75%
- Месячное изменение
- -1.71%
- 6-месячное изменение
- -6.68%
- Годовое изменение
- 9.32%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%