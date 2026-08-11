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BILT: iShares Infrastructure Active ETF

27.67 USD 0.21 (0.75%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс BILT за сегодня изменился на -0.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.63, а максимальная — 27.75.

Следите за динамикой iShares Infrastructure Active ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BILT сегодня?

iShares Infrastructure Active ETF (BILT) сегодня оценивается на уровне 27.67. Инструмент торгуется в пределах 27.63 - 27.75, вчерашнее закрытие составило 27.88, а торговый объем достиг 45. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BILT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Infrastructure Active ETF?

iShares Infrastructure Active ETF в настоящее время оценивается в 27.67. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.32% и USD. Отслеживайте движения BILT на графике в реальном времени.

Как купить акции BILT?

Вы можете купить акции iShares Infrastructure Active ETF (BILT) по текущей цене 27.67. Ордера обычно размещаются около 27.67 или 27.97, тогда как 45 и -0.29% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BILT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BILT?

Инвестирование в iShares Infrastructure Active ETF предполагает учет годового диапазона 23.96 - 29.76 и текущей цены 27.67. Многие сравнивают -1.71% и -6.68% перед размещением ордеров на 27.67 или 27.97. Изучайте ежедневные изменения цены BILT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares Infrastructure Active ETF?

Самая высокая цена iShares Infrastructure Active ETF (BILT) за последний год составила 29.76. Акции заметно колебались в пределах 23.96 - 29.76, сравнение с 27.88 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Infrastructure Active ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares Infrastructure Active ETF?

Самая низкая цена iShares Infrastructure Active ETF (BILT) за год составила 23.96. Сравнение с текущими 27.67 и 23.96 - 29.76 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BILT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BILT?

В прошлом iShares Infrastructure Active ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.88 и 9.32% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
27.63 27.75
Годовой диапазон
23.96 29.76
Предыдущее закрытие
27.88
Open
27.75
Bid
27.67
Ask
27.97
Low
27.63
High
27.75
Объем
45
Дневное изменение
-0.75%
Месячное изменение
-1.71%
6-месячное изменение
-6.68%
Годовое изменение
9.32%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%