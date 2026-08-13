报价部分
货币 / BILT
回到股票

BILT: iShares Infrastructure Active ETF

27.80 USD 0.13 (0.47%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日BILT汇率已更改0.47%。当日，交易品种以低点27.69和高点27.86进行交易。

关注iShares Infrastructure Active ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

BILT股票今天的价格是多少？

iShares Infrastructure Active ETF股票今天的定价为27.80。它在27.69 - 27.86范围内交易，昨天的收盘价为27.67，交易量达到69。BILT的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Infrastructure Active ETF股票是否支付股息？

iShares Infrastructure Active ETF目前的价值为27.80。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.84%和USD。实时查看图表以跟踪BILT走势。

如何购买BILT股票？

您可以以27.80的当前价格购买iShares Infrastructure Active ETF股票。订单通常设置在27.80或28.10附近，而69和-0.22%显示市场活动。立即关注BILT的实时图表更新。

如何投资BILT股票？

投资iShares Infrastructure Active ETF需要考虑年度范围23.96 - 29.76和当前价格27.80。许多人在以27.80或28.10下订单之前，会比较-1.24%和。实时查看BILT价格图表，了解每日变化。

iShares Infrastructure Active ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares Infrastructure Active ETF的最高价格是29.76。在23.96 - 29.76内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Infrastructure Active ETF的绩效。

iShares Infrastructure Active ETF股票的最低价格是多少？

iShares Infrastructure Active ETF（BILT）的最低价格为23.96。将其与当前的27.80和23.96 - 29.76进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BILT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BILT股票是什么时候拆分的？

iShares Infrastructure Active ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.67和9.84%中可见。

日范围
27.69 27.86
年范围
23.96 29.76
前一天收盘价
27.67
开盘价
27.86
卖价
27.80
买价
28.10
最低价
27.69
最高价
27.86
交易量
69
日变化
0.47%
月变化
-1.24%
6个月变化
-6.24%
年变化
9.84%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%