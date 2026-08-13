BILT: iShares Infrastructure Active ETF
今日BILT汇率已更改0.47%。当日，交易品种以低点27.69和高点27.86进行交易。
关注iShares Infrastructure Active ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
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- D1
- W1
- MN
常见问题解答
BILT股票今天的价格是多少？
iShares Infrastructure Active ETF股票今天的定价为27.80。它在27.69 - 27.86范围内交易，昨天的收盘价为27.67，交易量达到69。BILT的实时价格图表显示了这些更新。
iShares Infrastructure Active ETF股票是否支付股息？
iShares Infrastructure Active ETF目前的价值为27.80。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.84%和USD。实时查看图表以跟踪BILT走势。
如何购买BILT股票？
您可以以27.80的当前价格购买iShares Infrastructure Active ETF股票。订单通常设置在27.80或28.10附近，而69和-0.22%显示市场活动。立即关注BILT的实时图表更新。
如何投资BILT股票？
投资iShares Infrastructure Active ETF需要考虑年度范围23.96 - 29.76和当前价格27.80。许多人在以27.80或28.10下订单之前，会比较-1.24%和。实时查看BILT价格图表，了解每日变化。
iShares Infrastructure Active ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares Infrastructure Active ETF的最高价格是29.76。在23.96 - 29.76内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Infrastructure Active ETF的绩效。
iShares Infrastructure Active ETF股票的最低价格是多少？
iShares Infrastructure Active ETF（BILT）的最低价格为23.96。将其与当前的27.80和23.96 - 29.76进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BILT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BILT股票是什么时候拆分的？
iShares Infrastructure Active ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.67和9.84%中可见。
- 前一天收盘价
- 27.67
- 开盘价
- 27.86
- 卖价
- 27.80
- 买价
- 28.10
- 最低价
- 27.69
- 最高价
- 27.86
- 交易量
- 69
- 日变化
- 0.47%
- 月变化
- -1.24%
- 6个月变化
- -6.24%
- 年变化
- 9.84%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%