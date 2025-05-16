КотировкиРазделы
BGI
BGI: Birks Group Inc

1.33 USD 0.48 (56.47%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BGI за сегодня изменился на 56.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.19, а максимальная — 1.57.

Следите за динамикой Birks Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
1.19 1.57
Годовой диапазон
0.63 2.31
Предыдущее закрытие
0.85
Open
1.48
Bid
1.33
Ask
1.63
Low
1.19
High
1.57
Объем
25.023 K
Дневное изменение
56.47%
Месячное изменение
70.51%
6-месячное изменение
11.76%
Годовое изменение
-40.36%
