BGI: Birks Group Inc
1.33 USD 0.48 (56.47%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BGI за сегодня изменился на 56.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.19, а максимальная — 1.57.
Следите за динамикой Birks Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
1.19 1.57
Годовой диапазон
0.63 2.31
- Предыдущее закрытие
- 0.85
- Open
- 1.48
- Bid
- 1.33
- Ask
- 1.63
- Low
- 1.19
- High
- 1.57
- Объем
- 25.023 K
- Дневное изменение
- 56.47%
- Месячное изменение
- 70.51%
- 6-месячное изменение
- 11.76%
- Годовое изменение
- -40.36%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.