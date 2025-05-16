CotationsSections
BGI: Birks Group Inc

1.12 USD 0.14 (11.11%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BGI a changé de -11.11% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.11 et à un maximum de 1.20.

Suivez la dynamique Birks Group Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
1.11 1.20
Range Annuel
0.63 2.31
Clôture Précédente
1.26
Ouverture
1.20
Bid
1.12
Ask
1.42
Plus Bas
1.11
Plus Haut
1.20
Volume
46
Changement quotidien
-11.11%
Changement Mensuel
43.59%
Changement à 6 Mois
-5.88%
Changement Annuel
-49.78%
22 septembre, lundi
13:45
USD
Discours de Williams, Membre du FOMC
Act
Fcst
Prev