BGI: Birks Group Inc

1.26 USD 0.02 (1.56%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BGI ha avuto una variazione del -1.56% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.23 e ad un massimo di 1.40.

Segui le dinamiche di Birks Group Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

BGI News

Intervallo Giornaliero
1.23 1.40
Intervallo Annuale
0.63 2.31
Chiusura Precedente
1.28
Apertura
1.23
Bid
1.26
Ask
1.56
Minimo
1.23
Massimo
1.40
Volume
614
Variazione giornaliera
-1.56%
Variazione Mensile
61.54%
Variazione Semestrale
5.88%
Variazione Annuale
-43.50%
21 settembre, domenica